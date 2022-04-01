Трое детей получили черепно-мозговую травму в ДТП с автобусом

Трое детей с черепно-мозговой травмой увезли с места аварии в Пудожском районе в Медвежьегорскую ЦРБ. Медики их обследуют, сделают КТ и определят тактику и место лечения. Об этом в своем аккаунте сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Всего в салоне в момент ДТП находились 19 несовершеннолетних. Все они спортсмены из Архангельской области. Дети возвращались с соревнований в Кондопоге. Автобус, который их перевозил, перевернулся сегодня вечером. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Министр добавил, что из Медвежьегорской ЦРБ выехали два автомобиля с анестезиологом и педиатром, остальных детей обследуют в Пудожской ЦРБ. Михаил Охлопков добавл, что находится на постоянной связи с министром здравоохранения Архангельской области Александром Герштанским. (фото pixabay.com, TBIT)