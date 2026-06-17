Программа XII Международного фестиваля искусств «Онего-Классик»

С 18 по 27 мая Карельская филармония приглашает на Международный фестиваль «Онего-Классик», который традиционно собирает в Петрозаводске выдающихся мастеров музыкального искусства. (6+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Программа «ОНЕГО-КЛАССИК»:

1. 18 мая. ВСТРЕЧИ НА НЕБЕСНОМ МОСТУ

Открытие фестиваля.

Ансамбль японской музыки Wa-On (кото, сямисэн, сякухати).

Группа «Мияби» (японские барабаны тайко).

Томоми Орита (танец).

В программе: японская традиционная музыка XVII-XX веков.

Начало в 18:00.

Место: Большой зал филармонии.

Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/vstrechi-na-nebesnom-mostu/

2. 18 мая. ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА. НОЧЬ МУЗЕЕВ ВО ДВОРЦЕ ИСКУССТВ

Александр Новосёлов (орган), Николай Ковалевич (балалайка, электробалалайка), Антон Гамидов (ударные).

В программе: шедевры от Баха и Моцарта до песен групп Deep Purple и Queen.

Начало в 20:00.

Место: Дворец искусств (г. Кондопога).

Билеты: https://quicktickets.ru/kondopoga-filarmoniya/s303

3. 19 мая. ХОР МИНИНА

Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель и дирижёр – Тимофей Гольберг.

В программе: песни русских и советских композиторов, русские народные песни.

Начало в 15:00.

Место: Большой зал филармонии.

Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/hor-minina-2024/

4. 20 мая. ВЕРДИ. РЕКВИЕМ

Симфонический оркестр филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – Анатолий Рыбалко.

Московский государственный академический камерный хор (Хор Минина), художественный руководитель и дирижёр – Тимофей Гольберг.

Академический хор ПетрГУ, художественный руководитель – Николай Маташин.

Мужской хор филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – Алексей Умнов.

Солисты: Елена Миляева (сопрано), Олеся Петрова (меццо-сопрано), Дмитрий Каляка (тенор), Мирослав Молчанов (бас).

В программе: Дж. Верди – Реквием для солистов, хора и оркестра.

Начало в 19:00.

Место: Музыкальный театр Карелии.

Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/rekviem-verdi/

5. 22 мая. БЕЛЫЕ НОЧИ ТАНГО

Танго-ансамбль Compañeros.

Солист – Альберт Жалилов (баритон).

В программе: аргентинское и русское танго, танго нуэво.

Начало в 19:00.

Место: Большой зал филармонии.

Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/belie-nochi-tango/

6. 24 мая. ПЕСНИ РУССКОЙ ДУШИ

Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – Геннадий Миронов.

Солистка – Софья Онопченко (вокал).

В программе: русские народные и песни советских композиторов.

Начало в 19:00.

Место: Большой зал филармонии.

Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/pesni-russkoj-dushi/

7. 27 мая. БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ОРКЕСТР «ПАПОРОТНИК»

Закрытие фестиваля.

Борислав Струлёв (виолончель).

Оркестр «Папоротник».

В программе: популярная классика, танго, джаз, рок.

Партнёр концерта – Строительная компания «ВЕК».

Начало в 19:00.

Место: Большой зал филармонии.

Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/borislav-strulev-i-orkestr-paporotnik/

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