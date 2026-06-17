Программа XII Международного фестиваля искусств «Онего-Классик»

Программа «ОНЕГО-КЛАССИК»:
1. 18 мая. ВСТРЕЧИ НА НЕБЕСНОМ МОСТУ
Открытие фестиваля.
Ансамбль японской музыки Wa-On (кото, сямисэн, сякухати).
Группа «Мияби» (японские барабаны тайко).
Томоми Орита (танец).
В программе: японская традиционная музыка XVII-XX веков.
Начало в 18:00.
Место: Большой зал филармонии.
Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/vstrechi-na-nebesnom-mostu/
2. 18 мая. ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА. НОЧЬ МУЗЕЕВ ВО ДВОРЦЕ ИСКУССТВ
Александр Новосёлов (орган), Николай Ковалевич (балалайка, электробалалайка), Антон Гамидов (ударные).
В программе: шедевры от Баха и Моцарта до песен групп Deep Purple и Queen.
Начало в 20:00.
Место: Дворец искусств (г. Кондопога).
Билеты: https://quicktickets.ru/kondopoga-filarmoniya/s303
3. 19 мая. ХОР МИНИНА
Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель и дирижёр – Тимофей Гольберг.
В программе: песни русских и советских композиторов, русские народные песни.
Начало в 15:00.
Место: Большой зал филармонии.
Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/hor-minina-2024/
4. 20 мая. ВЕРДИ. РЕКВИЕМ
Симфонический оркестр филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – Анатолий Рыбалко.
Московский государственный академический камерный хор (Хор Минина), художественный руководитель и дирижёр – Тимофей Гольберг.
Академический хор ПетрГУ, художественный руководитель – Николай Маташин.
Мужской хор филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – Алексей Умнов.
Солисты: Елена Миляева (сопрано), Олеся Петрова (меццо-сопрано), Дмитрий Каляка (тенор), Мирослав Молчанов (бас).
В программе: Дж. Верди – Реквием для солистов, хора и оркестра.
Начало в 19:00.
Место: Музыкальный театр Карелии.
Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/rekviem-verdi/
5. 22 мая. БЕЛЫЕ НОЧИ ТАНГО
Танго-ансамбль Compañeros.
Солист – Альберт Жалилов (баритон).
В программе: аргентинское и русское танго, танго нуэво.
Начало в 19:00.
Место: Большой зал филармонии.
Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/belie-nochi-tango/
6. 24 мая. ПЕСНИ РУССКОЙ ДУШИ
Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – Геннадий Миронов.
Солистка – Софья Онопченко (вокал).
В программе: русские народные и песни советских композиторов.
Начало в 19:00.
Место: Большой зал филармонии.
Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/pesni-russkoj-dushi/
7. 27 мая. БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ОРКЕСТР «ПАПОРОТНИК»
Закрытие фестиваля.
Борислав Струлёв (виолончель).
Оркестр «Папоротник».
В программе: популярная классика, танго, джаз, рок.
Партнёр концерта – Строительная компания «ВЕК».
Начало в 19:00.
Место: Большой зал филармонии.
Билеты: https://kgfptz.ru/events/order/borislav-strulev-i-orkestr-paporotnik/
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