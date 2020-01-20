Прогноз погоды в Карелию на сегодня, понедельник 20 января

Сегодня, в понедельник 20 января, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске будет облачно, с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем – от 0 до +2 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северным районам снега, мокрого снега. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем – от +2 до -3 градусов.

Информация о погоде в райцентрах республики по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, снег, температура воздуха до -1 градусов.

В Сегеже – пасмурно, мокрый снег, температура воздуха до 0 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, мокрый снег, температура воздуха до +2 градусов.

Прогнозируется умеренная геомагнитная буря.