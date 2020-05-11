Прогноз погоды в Карелии на сегодня, понедельник 11 мая

Сегодня, в понедельник 11 мая, по информации Гидрометцентра России, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем будет от +16 до +18 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ожидается южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем будет +13 до +18, на севере от +6 до +11 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха до +6 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха до +10 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха до +15 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Добавим, что в республику Карелия завтра придут холода. Подробнее об этом здесь.