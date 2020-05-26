26 мая 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 26 мая
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 26 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +14+16.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Днем по юго-восточным районам местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +14+19, у водоемов местами +10+13.
В Костомукше до +19, преимущественно ясно.
В Сегеже до +14, ясно.
В Сортавале до +16, преимущественно ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.