Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 15 января

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Петрозаводске будет облачно. Днем ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный порывистый, временами до сильного. Температура воздуха днем +2, +4.

В среду в Карелии также установится облачная погода. На большей части республики прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки - утром и днем мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный порывистый, временами до сильного. Температура воздуха днем 0, +5.

Накануне МЧС по РК предупредило об усилении ветра 15 января, а также вероятности возникновения ЧС.

Ранее синоптики дали прогноз на предстоящую весну. Предварительные прогнозы обещают более теплые, чем обычно, март и апрель. Подробнее - здесь.