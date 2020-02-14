14 февраля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 февраля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 14 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1+1.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4+1.
В Костомукше -1-4, переменная облачность, небольшой снег.
В Сегеже 0-2, переменная облачность, небольшой снег.
В Сортавале -2+1, переменная облачность, небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме.