Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1+1.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4+1.

В Костомукше -1-4, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже 0-2, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -2+1, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.