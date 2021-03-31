Прогноз погоды в Карелии на 31 марта

Сегодня, 31 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +5, +7°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +2, +7°С, местами до +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +4, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +5, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото goodfon.ru