Прогноз погоды в Карелии на 30 марта

Сегодня, 30 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами сильный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1+4, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже +1+5, переменная облачность, дождь.

В Сортавале +3+7, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото goodfon.ru