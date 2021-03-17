Прогноз погоды в Карелии на 17 марта

Сегодня, 17 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +2, -3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-5, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -1-4, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -4+1, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото yakutia-daily.ru