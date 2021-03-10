10 марта 2021, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на 10 марта

Подробности от Карельского гидрометцентра

Сегодня, 10 марта, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха -9, -11°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха -7, -12°С, местами до -16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -12-21, ясно.

В Сегеже -12-21, ясно.

В Сортавале -13-22, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото rambler.ru

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