Эксперты дали профессиональные рекомендации по хранению сельхозтехники

По окончанию уборочной поры до начала следующего сезона, особенно с наступлением холодов, необходимо позаботиться о хранении сельскохозяйственной техники.

Чтобы техника сохранила полный набор эксплуатационных характеристик и использовалась не один год без необходимости проведения ремонта, следует обеспечить ей правильные условия хранения. Вот некоторые советы и правила от консультантов компании «Укрбрезент», которые помогут максимально продлить срок бесперебойной работы сельхозтехники.

Открытые площадки

Можно, конечно, поставить трактора и комбайны на открытой территории, это простой и практически бесплатный способ, но, учитывая погодные условия в Карелии, это не лучший способ консервации техники на зиму. Однако если других вариантов нет, то рекомендовано в данном случае приобрести качественные брезентовые тенты для укрытия техники, хороший ассортимент которых представлен тут ukrbrezent.com.

Навесы

Еще один бюджетный способ хранения комбайнов в межсезонье. Навесы можно возвести в любом удобном месте, используя в качестве подпорок деревянные балки требуемой высоты и диаметра. Таким образом техника может храниться в течение зимнего периода.

Себестоимость брезентового навеса и деревянных подпорок будет невысокой. Недостатки в виде отсутствия боковых ограждений можно легко компенсировать, используя ПВХ стены. Такие конструкции обойдутся недорого и при этом надежно защитят машины от косого дождя, снега, сквозняка, ветра и прочих погодных «сюрпризов».

Закрытые помещения для хранения техники

Данный вариант самый затратный, поэтому используется преимущественно крупными фермерскими хозяйствами. Техника и ее комплектующие хранятся внутри ангаров, гаражей и других помещений специального назначения, что обеспечивает максимальную защиту от воздействия погодных явлений, которые наносят основной урон устройствам.

Независимо от места хранения с сохранения эксплуатационных характеристик техники, например комбайнов цепи и ремни машин рекомендуется ослаблять. Также рекомендовано снять стартер, фары, генератор, габаритные и сигнальные фонари. Комплектующие запчасти лучше в сухом, хорошо отапливаемом помещении.