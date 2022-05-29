Продлен запрет на полеты в южные аэропорты России

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и центра европейской территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

До 6 июня будут закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозчикам советуют планировать альтернативные маршруты с использованием аэропортов Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод. Фото: pixabay.com/blende12