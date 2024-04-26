Проблемы с телевещанием ожидаются в двух населенных пунктах Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания на неделю с 29 апреля по 5 мая.

Проблемы с телевидением и радио ожидаются только в двух населенных пунктах. В Сортавале отключение пройдет 2 мая с 9 до 12 часов. Оно будет связано с проведением монтажных работ.

А в поселке Ламбасручей в период до 5 мая перебои в вещании возможны из-за отключений электроэнергии. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters