Много полиции будет в субботу на улицах Петрозаводска

В субботу, 27 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Водителей ждут массовые проверки на дорогах. Сотрудники полиции будут выявлять людей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

Жителей карельской столицы просят помогать стражам порядка. Сообщать о пьяных автомобилистах можно в дежурную группу по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска