26 апреля 2024, 17:54
Общество

Много полиции будет в субботу на улицах Петрозаводска

Инспекторы ГИБДД организуют массовые проверки водителей в карельской столице

В субботу, 27 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Водителей ждут массовые проверки на дорогах. Сотрудники полиции будут выявлять людей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

Жителей карельской столицы просят помогать стражам порядка. Сообщать о пьяных автомобилистах можно в дежурную группу по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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Петрозаводск
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