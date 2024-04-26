Педагогов Карелии приглашают принять участие в педагогическом форуме

В октябре этого года в Москве в четвертый раз пройдет Всероссийский форум классных руководителей. Принять в нем участие смогут как действующие классные руководители, так и кураторы групп организаций среднего профессионального образования.

Ожидается, что участниками форума в 2024 году станут больше тысячи педагогов. Им будут предложены насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы.

«Форум классных руководителей по праву считается одним из знаковых профессиональных событий для учителей. Уверен в том, что мероприятие в очередной раз станет пространством обмена опытом, педагогическими наработками и практиками, в которых педагоги вынести для себя новаторские идеи и внедрить их в своих школах», – подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

Участие в четвертом форуме подтвердил участник второго и третьего ФКР, учитель физики гимназии Костомукшского городского округа Алексей Боккин. По его словам, своим примером он показывает всем своим коллегам из республики, что педагог из «любой глубинки» может принять участие в таком масштабном мероприятии.

Фото из личного архива А.Боккина

Думаю, что четвертый форум будет таким же ярким и насыщенным, как и прошлые годы. Хочется отметить, что выступающие спикеры являются профессионалами своего дела. Это люди, которые понимают важность педагогического процесса и понимают, какие на сегодняшний день существуют векторы развития образования и могут озвучить современные вызовы образования и решить их,

- рассказал Алексей.

Педагоги, желающие принять участие в форуме, должны до 10 июня заполнить анкету по ссылке и пройти отборочный этап, который состоит из анкетирования, тестирования по основам педагогики, тестирования «50 вопросов классному», тестирования «Педагогические ситуации», предоставления видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика».

Следить за новостями отбора участников можно в официальном сообществе ФКР во «ВКонтакте».

Форум в Москве запланирован на 3-5 октября 2024 года. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Форум проводится Минпросвещения России по поручению Президента РФ Владимира Путина. Технологическим партнером форума выступает VK. Стратегический партнер – АНО «Диалог. Регионы».