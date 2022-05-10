Причин к подорожанию бензина и дизтоплива в России нет

Восемь недель подряд на российских АЗС дешевеет бензин и дизель. До этого с конца 2020 года наблюдалось только возрастание ценников на заправках. И тенденция весьма позитивная, а причин для обратного процесса нет, считает старший аналитик флагмана рынка информационных и консалтинговых услуг для нефтегазового бизнеса на постсоветском пространстве ИГ «Петромаркет» Мария Арье, передает ресурс Российской газеты «АВТОПАРК».

В среднем розничная цена снизилась до 19 копеек за литр, дизтоплива – на 50. Причины понятны – сокращение экспорта из России, так как нефтяные компании поставляли на европейский рынок половину всего произведенного дизеля, также за границу уходило до 10% всех объемов выпуска бензина.

«С конца февраля средние оптовые цены отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на бензин марки АИ-92 и АИ-95 опустились на 25% и 22%, соответственно. Это стало следствием образовавшегося на внутреннем рынке профицита - запасы автобензина на НПЗ и нефтебазах за последний месяц увеличились почти на 8%, превысив 2 млн тонн», - отмечает специалист.

Цены на дизтопливо в опте снизились на 5%. Его предложение на внутреннем рынке выросло значительно сильнее, чем на бензин, поскольку на экспорт отправлялись большие объемы. Отсюда и сильное снижение цен в рознице. Фото: pixabay.