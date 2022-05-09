Фрукты, соль и молоко подорожали, яйца подешевели за неделю в Карелии

В Карелии подорожали яблоки, бананы, картофель, но подешевел лук. О том, как изменились цены на ряд товаров за последнюю неделю апреля, рассказали специалисты Карелиястат.

На 6,8% подешевела капуста и на 1,5% - репчатый лук. Свежие огурцы подорожали на 5,6%, картофель - на 3,5%, яблоки – 2,6%, бананы – 1,9%, морковь – на 1,0%.

Также выросли в цене вермишель, соль, печенье, молоко, макароны, консервы фруктово-ягодные и мясные для детского питания, колбаса полукопченая и варенокопченая, обед в столовой, кафе, закусочной.

Яйца подешевели на 3,6%, колбаса вареная – 2,9%, маргарин – 1,7%, гречка - на 1,2%. Подешевел пылесос, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, но подорожали спортивный костюм для детей и кроссовки, а также сухие корма для домашних животных.

Изменились цены и на некоторые медикаменты. Например, валидол подешевел на 7,8%, аллохол – на 1,1%, анальгин подорожал на 1,3%. Цены на бензин и дизельное топливо не изменились. (фото pixabay.com, Jai79)