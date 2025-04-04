Прибыль Уралсиба составила 11,7 млрд рублей

Банк опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год

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Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль банка по итогам года составила 11,7 млрд рублей.

Активы банка за 2024 год выросли с 686,0 млрд рублей до 869,7 млрд рублей, собственные средства (капитал) банка увеличились с 90,0 млрд рублей до 96,9 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2024 году Банк Уралсиб досрочно завершил выполнение плана финансового оздоровления и продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2024 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А-(RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до позитивного, рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка на уровне ruА- с позитивным прогнозом.

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