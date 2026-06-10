При покупке LADA Vesta в «Прагматике» можно сэкономить 400000 рублей

Выгодно приобрести автомобиль возможно благодаря господдержке и программе LADA Finance

LADA Vesta нового поколения вышла на российский рынок в июне прошлого года. По итогам следующих шести месяцев она заняла 21% в общем объеме продаж автомобилей марки LADA в дилерском центре «Прагматика Петрозаводск».

В дилерском центре «Прагматика Петрозаводск» подсчитали, что использование программ поддержки при покупке новых автомобилей LADA Vesta позволяет получить выгоду до 25% от стоимости.

Сегодня при покупке LADA Vesta в Петрозаводске по-прежнему можно воспользоваться государственными программами поддержки. При оформлении сделки в кредит работники из сфер медицины и образования, а также участники СВО и члены их семей могут уменьшить стоимость автомобиля на 20%. Дополнительную экономию позволяет получить программа LADA Finance – здесь размер выгоды составляет 80 000 рублей. Дилер также не остается в стороне. В результате экономия на покупке нового автомобиля LADA Vesta может составить более 400 000 рублей.

Другой программой, позволяющей жителям Петрозаводска выгодно приобрести LADA Vesta, стала возможность оформления беспроцентной рассрочки*, которая действует с конца декабря. В этом случае необходимо внести половину стоимости автомобиля в виде первоначального взноса, в оставшуюся часть можно доплатить в течение года после заключения сделки.

LADA Vesta с момента своего возвращения на российский рынок предлагается в версиях седан, универсал SW и кросс-универсал SW Cross. В Петрозаводске самым популярным кузовом пока является седан. Из комплектаций автомобиля жители города, по данным «Прагматика Петрозаводск», предпочитают версию Life. А всего у LADA Vesta четыре комплектации – помимо Life, это Comfort, Enjoy и Techno. Причем в зимний период резко выросла доля продаж автомобиля в комплектации Techno. В «Прагматика Петрозаводск» высокий интерес к этой версии связывают с наличием мультимедийной системы с 10-дюймовым экраном, оснащенной навигатором и голосовым помощником.

Сегодня LADA Vesta нового поколения стала достойной заменой тем автомобилям, которые ушли с российского рынка. Покупателям в нашем дилерском центре нравятся возможности машины, связанные с ее проходимостью. Дорожный просвет LADA Vesta составляет внушительные для своего сегмента 178 мм, а у кросс-версий он и вовсе 203 мм – больше, чем у некоторых кроссоверов. К тому же, как говорят наши клиенты, подвеска автомобиля прекрасно справляется с ямами и неровностями на дорогах. Нас радует, что производитель продолжает работать над развитием автомобиля. Уже в первой половине этого года мы ждем версию LADA Vesta с автоматической коробкой передач, которая, несомненно, расширит базу потенциальных покупателей автомобиля,

- отмечает Генеральный директор ООО «Петрозаводск-Лада» Александр Мазуров.

41% покупателей LADA Vesta в дилерском центре «Прагматика Петрозаводск» оформляют сделки по программе трейд-ин. В зачет покупки они сдают, в основном, автомобили корейских марок KIA и Hyundai.

«Прагматика Петрозаводск» входит в сеть дилерских центров «Прагматика». Под управлением сети 13 дилерских центров LADA, KIA, Kaiyi, Geely и Changan в 8 городах Северо-Запада: Санкт-Петербурге, Мурманске, Мончегорске, Петрозаводске, Великом Новгороде, Пскове, Великих Луках и Череповце.

В 2022 году объем продаж дилерских центров «Прагматика» во всех городах присутствия составил 10 281 автомобиль.

Узнать больше об автомобиле можно в ДЦ Прагматика по адресу:

Петрозаводск, ул. Комсомольский проспект, 8 и на официальном сайте.

* АО «РН Банк», Лицензия №170.

На правах рекламы. ООО «Петрозаводск-Лада», ИНН 1001340114