Предупреждение об аномальной погоде выдали карельские синоптики

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска публикует экстренное предупреждение карельских синоптиков.

По данным ЕДДС, в республике в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. 29 января она придет в северные и центральные территории республики, с 30 января по 1 февраля - ожидается на большей части Карелии, 2 февраля - в центральных и южных районах. Температура воздуха опустится на 10 и больше градусов ниже климатической нормы, которая составляет -9-14 градусов.

Под действие неблагоприятного природного явления может попасть и Петрозаводск.