Волна морозов обрушится на Карелию

Воздух в Карелии скуют морозы. Холод несет скандинавский антициклон. Жители республики смогут принимать больше солнечных ванн, но придется сильно утеплиться.

По прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», со среды начнет повышаться атмосферное давление, солнца станет больше, осадков меньше.

По ночам температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, местами даже до -27, -32 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах -15, -20, местами будет до -20, -25 градусов.

В дневные часы температура воздуха в Петрозаводске будет в пределах -14, -18 градусов, по ночам -19, -24.

Впрочем, синоптики гидрометцентра в ближайшие дни с 28 по 30 января все же обещают небольшой снег в отдельных районах, также сохраняется угроза изморози, а ночная температура местами и правда может понижаться до -26, -27 градусов. По карельской столице холоднее всего пока ожидается в ночь на пятницу.