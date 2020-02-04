Предстоящей ночью температура воздуха в Карелии опустится до -24

Завтра, 5 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -16-18, днем -8-10.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -19-24, по юго-восточным районам -13-18, днем -7-12, местами до -17.

В Костомукше -10-15, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже -10-14, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале -7-13, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.