Представляем майского победителя конкурса «Карел рыбу ел»

Пришла пора подвести итоги марта конкурса «Карел рыбу ел», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

С 20 по 26 мая на странице ВКонтакте «Петрозаводск говорит» жители Карелии имели возможность проголосовать за понравившиеся конкурсные работы. Больше всего лайков набрали фотографии Виктории Макаровой, Светланы Литвиной, Андрея Корякина, Любови Черняк и Екатерины Миненко.

Из пяти конкурсных работ, получивших наибольшее количество голосов, редакция выбрала победителя. Мы решили согласиться с выбором наших читателей и назвать лучшим кадром мая снимок Екатерины Миненко.

«На фото мой папа Виктор Владимирович Юркевич. Для него озеро, рыбалка — это жизнь! Рыбачит круглый год»,

— пишет Екатерина.

Поздравляем победителя! Екатерине Миненко достаётся приз – летний «Набор рыбака» (футболка и бейсболка от ИД «ПетроПресс», изготовленные по размерам заказчика, с авторским принтом на выбор). Победителя просим звонить по телефону: (8142) 53-33-01.

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время рыбалки, а также в процессе приготовления или поглощения рыбных блюд. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

Напишите несколько слов о том, какую роль играет в вашей жизни рыба и рыбалка. Если присылаете фото рыбного блюда, поделитесь рецептом!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Финалистов выбираем каждый месяц! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция. Победителя ждёт приз!

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pixabay.com