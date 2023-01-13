Представлен график движения троллейбуса №8

Для троллейбуса №8 с 16 января установлен получасовой интервал движения в часы пик, а в другое время – до 45 минут. Сократить интервал движения и продлить работу городского троллейбусного маршрута невозможно из-за существующего дефицита водителей. Об этом со ссылкой на ПМУП «Городской транспорт» сегодня сообщили в администрации столицы Карелии.

Так, начиная с понедельника первые рейсы «восьмерки» с конечных остановок «улица Хейкконена» и «улица Заводская» будут отправляться в 07:00. Последние рейсы – в 19:15 с Заводской улицы и в 19:10 с улицы Хейкконена. Интервалы в часы пик составят 30 минут, в другое время – 35-45 минут.



В субботу первые рейсы с конечных остановок «улица Хейкконена» и «улица Заводская» будут отправляться в 07:30, в воскресенье – в 08:30. В выходные интервалы движения составят 30-45 минут.

Напомним, что из-за капитального ремонта моста на Антикайнена через Неглинку в центре города была изменена организация движения. Чтобы соединить Древлянку и Первомайский проспект, был изменен маршрут троллейбуса №8.

С 12 января «восьмерка» курсирует от конечной остановки «улица Хейкконена» до конечной остановки «улица Заводская» через Лососинское шоссе, Лесной проспект, Чапаева, Шотмана, площадь Гагарина, проспект Ленина, улицу Кирова, набережную Варкауса, Московскую улицу и Первомайский проспект. В обратном направлении – по тому же маршруту. // фото «Петрозаводск говорит»