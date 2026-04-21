«Председатель дома» обманул петрозаводчанку

В полицию Петрозаводска обратилась 58-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Информация об этом появилась на сайте республиканского МВД.

Женщина получила от «председателя дома» сообщение о создании нового чата жильцов в социальной сети. Перейдя по ссылке, женщина попала в чат, где уже были указаны имена и фамилии соседей. Для регистрации и внесения некоторых изменений необходимо было отправить код из СМС, что петрозаводчанка и сделала.

После этого петрозаводчанке стали звонить «представители» разных инстанций – ФСБ, Росфинмониторинга, Минцифры, которые убедили женщину, что преступники оформили от ее имени генеральную доверенность и собираются похитить деньги. Чтобы их сохранить, женщина оформила кредитную карту на 125 тысяч рублей и обналичила накопления, а после перечислила деньги на «безопасный счёт». Общий ущерб составил 522 тысячи рублей.

Оперативники установили, что профиль «председателя дома» был поддельным – злоумышленники создали новый аккаунт, используя фотографию и установочные данные реального человека.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере.