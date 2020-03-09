Предпринимателям Петрозаводска удалось отстоять свои павильоны

Верховный суд Карелии в феврале вынес решение, которое имеет принципиальное значение для предпринимателей, занимающихся в Петрозаводске мелкорозничной торговлей. По сути, дискриминационные для предпринимателей нормы, которые позволяли быстро «зачистить» городское пространство от неугодных чиновникам ларьков, Верховный суд Карелии признал нелегитимными, то есть подлежащими отмене.

В последнее время с центральных улиц Петрозаводске стали исчезать ларьки и павильоны, которые находились здесь не одно десятилетие.

Достаточно вспомнить киоск «Союзпечати», который располагался на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского, где петрозаводчане покупали газеты и журналы.

Тучи сгустили и над другими павильонами, находящимися на самых «лакомых» островках мелкорозничной торговли Петрозаводска. Городская администрация грозилась «снести» еще восемь ларьков, которые, по мнению чиновников, портят внешний вид городского пространства и создают дискомфорт жителям близлежащих домов. Правда, планам этим вряд ли суждено теперь сбыться. Предприниматели, уверенные, что идет банальный передел собственности, когда одних выгоняют, чтобы в последствие самые интересные места под торговлю предоставить другим, решили бороться за свои права и обратились в суд.

Окончательное решение по иску двух предпринимателей Николая Тренькина и Александра Горлова Верховный суд Карелии вынес в феврале 2020 года.

Суд признал недействующими отдельные пункты правил благоустройства Петрозаводска, которые, как сказано в решении, создавали «произвольные препятствия для осуществления законной предпринимательской деятельности».

В правилах благоустройства Петрозаводска было зафиксировано, что некапитальные нестационарные сооружения нельзя размещать ближе 20 метров от окон жилых помещений и перед витринами торговых предприятий. К тому же они должны были вписаться и в другое ограничение - не ближе 3 метров от ствола дерева. Также запрет касался размещения павильонов, ларьков и киосков на газонах.

Если с заботой о газонах все понятно, то к 20-метровой «защитной полосе» от окон квартир и тем более 3-х метровой «зоне отчуждения» от ствола дерева возникает немало вопросов. Чем ларек, который не является капитальным объектом, а значит не подразумевает заглубленных фундаментов, может помешать дереву? По этой логике и все автомобильные трассы, не самым лучшим образом влияющих на растительность, лучше бы убрать подальше от «живых стволов». От ларьков нет хотя бы гари и копоти. По поводу окон и вовсе странная история. Как определить это 20-метровой расстояние? Ведь расстояние можно мерить по окну на нижнем этаже, а можно замерить до окошка на верхнем этаже. В последнем варианте результат явно превысит 20 метров и киоск окажется вполне легитимным.

Именно 20-метровая зона стала причиной того, что в августе 2019 года из схемы размещения нестационарных торговых объектов были исключены киоск по продаже сувенирной продукции на проспекте Ленина, 23 и находящийся поблизости цветочный павильон (в районе пересечения проспекта Ленина, 25 и улицы Герцена).

Между тем, в 2017 году сувенирный ларек и цветочный павильон были включены в схему размещения нестационарных объектов, и близость от окон тогда никого не смущала.

При этом с Тренькиным договор аренды земельного участка был заключен еще в 2006 году, а с Горловым в 2011 году.

В процессе судебного разбирательства было внимательно проанализировано федеральное законодательство. Конституционный суд РФ четко определил, что при решении вопросов благоустройства муниципальная власть не может устанавливать собственные правила и нормы, которые ограничивают или ставят под запрет экономическую деятельность. Если, конечно, такие ограничения непосредственно не связаны с созданием более комфортной среды или не содержатся в отраслевом законодательстве.

Установление 20-метрового «оконного барьера» и 3-метровой «стволовой зоны» суд расценил как превышение полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления.

В Национальных стандартах России предусмотрено, что объекты мелкорозничной торговли не могут располагаться ближе 5 метров от окон зданий и витрин магазинов. Другими словами, в федеральном законодательстве уже установлены разумные ограничения, регулирующие размещение павильонов, ларьков, киосков, и у муниципальной власти нет права ужесточать установленные для всей страны правила. Одновременно суд согласился, что на газонах объекты мелкорозничной торговли размещать нельзя. Но подобный запрет уже содержится в ГОСТах, который фактически повторяется в правилах благоустройства Петрозаводска.

Верховный суд РК признал недействующими ограничения для нестационарных торговых объектов в виде 20 метров от окон и 3 метров от деревьев. Теперь петрозаводская администрация не вправе требовать убрать торговые павильоны на основании доморощенных запретных зон.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Елена Гнетова принимала активное участие в этой судебной истории, выступив в Верховном суде на стороне предпринимателей. Она считает, что оспоренные в суде положения правил благоустройства Петрозаводска нарушали законные интересы предпринимателей города. По ее мнению, у местной власти нет права устанавливать запреты на законную экономическую деятельность. Суд согласился с аргументами бизнес-омбудсмена.

- Благодаря этому решению многие субъекты предпринимательства сохранят и продолжат свой законный бизнес, - прокомментировала Елена Гнетова решение Верховного Суда РК.

Вроде бы справедливость восстановлена. Но, как это часто бывает, неприятные последствия от несправедливых и незаконных действий власти ликвидировать очень непросто или невозможно. Например, от сноса кисосков "Союзпечати" пострадали тысячи жителей центра Петрозаводска, которые десятилетиями покупали здесь газеты и журналы. Теперь в центре города прпактически негде купить газету. Например, любимая народом газета "ТВР-Панорама" из-за незаконного сноса киосков потеряла почти 20 процениов продаж в Петрозаводске. И вернуть этих читателей, увы, уже невозможно...