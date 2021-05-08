Празднование Дня Победы в Петрозаводске начнется в 9 утра

Торжества, посвященные Дню Победы в Петрозаводске, начнутся с возложения цветов к Вечному огню, Могиле неизвестного солдата и Аллее памяти и славы. Церемония назначена на 9 часов утра, сообщает на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

В 10:15 возложение состоится возле еще одного мемориала – стелы Города воинской славы. В 11 часов на площади Кирова стартует марш воинов Петрозаводского гарнизона, а также расчетов погрануправления, ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, кадетов и юнармейцев. Затем пройдут показательные выступления спортсменов, после чего начнется концерт «Песни, что вернулись к нам с войны». В 14:00 начнется массовая легкоатлетическая эстафета и фестиваль «Фитнес-прорыв».

Параллельно, с 13:00 до 15:00, возле стелы «Город воинской славы» будет проходить творческий марафон «Строки, опаленные войной». Отметим также, что в 15:00 в онлайн-формате начнется Всероссийская акция «Бессмартный полк».

В парке возле Лососинки будут работать торговые ряды и ресторанный дворик. Для гостей организуют выставку военных реликвий. Пройдет акция «Распишись за деда», мастер-класс «Военный треугольник», а в 13:00 начнется марафон концертных и творческих программ.

На площади Кирова в 16:30 начнется музыкальный проект «76 песен Победы», на 21:00 намечено выступление артистов ансамбля «Кантеле». Завершится праздник салютом, который запланирован на 22:00.