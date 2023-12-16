Правительство России увеличило размер взноса по льготной ипотеке

Взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8 процентов годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, повышен с 20 до 30 процентов, сообщает Интерфакс.

Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные регионы, теперь составляет 6 млн рублей. Ранее для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он достигал 12 млн рублей.

Изменились и параметры Дальневосточной и Арктической ипотеки: предельный размер кредита по ним увеличен с 6 до 9 млн рублей.

Обсуждается вопрос продления программы «Семейная ипотека». Президент РФ Владимир Путин выступил с таки предложением в программе «Итоги года». // Фото: freepik.com.