Против повысивших цены производителей куриных яиц возбудила дела ФАС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против производителей яиц, которые сильно повысили оптовые цены. Речь идет о двух компаниях, сообщила ФАС 15 декабря в своем Telegram-канале.

- Территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения закона «О защите конкуренции»,

- сказано в сообщении.

Производители ООО СП «Октябрьское» и ООО «Партизан» подняли оптовые цены единовременно. Эти компании с сентября допустили увеличение стоимости яиц до 94 процентов.

По мнению ФАС, такое синхронное повышение цен содержит признаки нарушения закона «О защите конкуренции». // фото: jackmac34 / pixabay.com