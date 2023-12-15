15 декабря 2023, 19:02
Против повысивших цены производителей куриных яиц возбудила дела ФАС
Федеральная антимонопольная служба нашла признаки нарушения закона «О защите конкуренции»
Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против производителей яиц, которые сильно повысили оптовые цены. Речь идет о двух компаниях, сообщила ФАС 15 декабря в своем Telegram-канале.
- Территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения закона «О защите конкуренции»,
- сказано в сообщении.
Производители ООО СП «Октябрьское» и ООО «Партизан» подняли оптовые цены единовременно. Эти компании с сентября допустили увеличение стоимости яиц до 94 процентов.
По мнению ФАС, такое синхронное повышение цен содержит признаки нарушения закона «О защите конкуренции». // фото: jackmac34 / pixabay.com