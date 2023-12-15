В РЖД не согласовывали переход поездов Allegro в собственность финнов

Передачу финской стороне ходивших между Петербургом и Хельсинки поездов Allegro не утверждали в РЖД. Об этом в российском холдинге заявили «Интерфаксу». Эти составы собирались использовать на международном маршруте до 2041 года. Поездами владела совместная российско-финская компания Oy Karelian Trains Ltd.

- Переход поездов в собственность финской стороны РЖД не согласовывался,

- сообщили в РЖД.

В российском холдинге напомнили, что РЖД неоднократно предлагали возобновить эксплуатацию Allegro в рамках действующих соглашений. Однако финская сторона не приняла эти предложения. В итоге простой поездов привел к тому, что Oy Karelian Trains Ltd потеряла источник дохода и не смогла выполнять финансовые обязательства.

Ранее пресс-служба VR Group объявила, что компания выкупила кредиты совместного предприятия и получила в собственность четыре поезда Allegro на основании права залога. Они начнут курсировать между городами Финляндии в 2025 году. // фото: Emil02050/ pixabay.com