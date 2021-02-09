Правительство региона ввело норматив на количество животных в квартире

С 14 февраля в Кировской области радикально меняются правила содержания домашних животных, сообщает «Российская газета».



Правительство региона утвердило так называемые правила содержания и защиты домашних животных, которые вводят норматив на количество домашних питомцев в одной квартире или доме. Этот же документ обязывают владельца регистрировать животное у ветеринаров.

В постановлении приводится формула, с помощью которой можно вычислить, сколько кошек или собак могут жить в квартире.

Так, для собак весом от 25 килограммов и более, требуются не менее 2,5 квадратных метров на одно животное. Более «легковесным» песикам нужно не менее 1,5 квадратных метров, а вот кошкам придется довольствоваться лишь 0,8 квадратного метра на нос. Если квартира или дом не укладываются в норматив, их собственникам можно завести только одну собаку или кошку.

Рассчитать предельное количество хвостов можно по формуле. Надо умножить норму предоставления жилплощади (обычно 18 квадратных метров) на количество жильцов. А затем из общей площади жилья отнять получившееся число. Полученный результат — это свободные метры, которые может официально занять животное.

Например, семье из трёх человек можно завести себе одну большую или двух маленьких собак в квартире свыше 57 квадратных метров. Зато один человек, живущий в 34-метровой однушке, может законно сожительствовать с двадцатью кошками.

Новые правила также предусматривают обязательную регистрацию домашних животных в ветеринарии в течение 10 дней с момента приобретения. Кроме того, теперь нужно получать письменное согласие всех совершеннолетних жильцов, если кошка или собака живут в коммунальной квартире или жилом помещении на нескольких собственников.

В документе прописаны и основные гарантии для животных. Теперь владельцы обязаны кормить, поить и выгуливать их не менее одного раза в день, а также следить за тем, чтобы у домашних кошек и собак не появлялось нежелательное потомство. Кроме того, над животными запрещено ставить эксперименты и передавать их в испытательные лаборатории и клиники, а также использовать их в увеселительных целях и жестоко с ними обращаться. Само собой, нельзя будет безнаказанно выкидывать кошек и собак на улицу.

Новые правила и ограничения по площадям не коснутся собак-поводырей.

Фото с сайта newsroom.su