Пожарным удалось ликвидировать крупный лесной пожар в Карелии

По состоянию на 15 часов 1 августа в Карелии действуют 5 лесных пожаров на площади 9823 га. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».

Пожары бушуют в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 5 пожаров локализованы. Один пожар в Муезерском районе на площади 1400 га ликвидирован.

Напомним, 30 июля в Карелии отменен режим ЧС, введенный ранее из-за распространения природных пожаров. (фото Kaibab National Forest, regnum.ru)