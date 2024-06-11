Пожарные снимали с балкона пожилую женщину в Петрозаводске

В понедельник в 13 часов 40 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

На Первомайском проспекте пенсионерка пыталась спуститься на землю с балкона. Прибывшие к месту вызова пожарные установили лестницу-палку на балкон первого этажа и спустили пожилую женщину вниз.

Вызванные к месту происшествия родственники забрали пенсионерку, страдающую потерей памяти, домой. // Фото «Петрозаводск говорит»