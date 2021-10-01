Пожарные пришли на помощь двухлетней девочке в Петрозаводске

Вчера днем в 12 часов 39 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. В квартире оказалась закрытой двух летняя девочка.

Прибывшие к месту вызова пожарные выяснили, что женщина, мать двоих малолетних детей, собралась с ними на прогулку. Пока она с младшей дочерью спускалась до коляски, то вторая, которая постарше, захлопнула дверь в квартиру. При этом сильно испугалась.

На вскрытие массивной металлической двери ушло бы много времени. Было принято решение для оказания помощи ребенку задействовать 30-метровую автолестницу.

За короткое время пожарные установили лестницу на балкон квартиры, расположенной на седьмом этаже, и через открытую дверь балкона попали внутрь квартиры. Открыли дверь и воссоединили семью. // Фото: FFBretzfeld