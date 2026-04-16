Пожар уничтожил дом на юге Карелии

В среду, 15 апреля, в 14:03 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на открытой территории в селе Тукса. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

На место выехали три единицы техники, восемь специалистов. Также в тушении возгорания участвовали двое местных добровольцев. Огонь перекинулся на жилой дом и хозяйственные постройки. В результате здание сгорело, постройки также пострадали.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что особый противопожарный режим введен в Карелии.