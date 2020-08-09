09 августа 2020, 14:10
Появились подробности столкновения мотоцикла и легковушки на Древлянке
39-летний байкер пострадал в столкновении автомобиля «Форд Фьюжин» и мотоцикла «Хонда»
Дорожная полиция рассказала об аварии, случившейся утром в минувшую субботу на съезде с древлянкского кольца. Напомним, дорожный инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.ру».
По сообщению Госавтоинспекции, 39-летний водитель мотоцикла «Хонда» неправильно выбрал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем «Форд Фьюжин».
Мотоциклист получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь.
Фото: Госавтоинспекция Карелии