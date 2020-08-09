Появились подробности столкновения мотоцикла и легковушки на Древлянке

Дорожная полиция рассказала об аварии, случившейся утром в минувшую субботу на съезде с древлянкского кольца. Напомним, дорожный инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.ру».

По сообщению Госавтоинспекции, 39-летний водитель мотоцикла «Хонда» неправильно выбрал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем «Форд Фьюжин».

Мотоциклист получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь.

Фото: Госавтоинспекция Карелии