Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись утром на Древлянке

Авария на древлянкском кольце в Петрозаводске произошла утром в субботу. Момент столкновения автомобиля и мотоцикла попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения компании «Сампо.ру». Запись была опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Столкновение произошло при съезде с кольца. Судя по кадрам, при съезде с перекрестка с круговым движением мотоциклист перестроился в правый ряд. Но перед пешеходным переходом мотоцикл сдвинулся в левый, приблизившись к двигавшемуся автомобилю. В результате произошло столкновение, мотоцикл упал на асфальт.