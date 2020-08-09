09 августа 2020, 11:25
Происшествия

Две женщины пострадали в опрокинувшемся автомобиле «Ниссан Ноут»

53-летний водитель не справился с управлением на трассе «Кола», предполагают в ГИБДД

Автомобиль «Ниссан Ноут» съехал с прямого участка трассы «Кола» в кювет, где опрокинулся. Авария произошла утром 8 августа в Суоярвском районе.

По версии дорожной полиции, 53-летний водитель неправильно выбрал скорость и не справился с управлением.

В ДТП пострадали 54-летняя и 64-летняя пассажирки автомобиля. Женщинам была оказана медицинская помощь.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

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суоярвский район
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