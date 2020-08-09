09 августа 2020, 11:25
Две женщины пострадали в опрокинувшемся автомобиле «Ниссан Ноут»
53-летний водитель не справился с управлением на трассе «Кола», предполагают в ГИБДД
Автомобиль «Ниссан Ноут» съехал с прямого участка трассы «Кола» в кювет, где опрокинулся. Авария произошла утром 8 августа в Суоярвском районе.
По версии дорожной полиции, 53-летний водитель неправильно выбрал скорость и не справился с управлением.
В ДТП пострадали 54-летняя и 64-летняя пассажирки автомобиля. Женщинам была оказана медицинская помощь.
Фото: Госавтоинспекция Карелии