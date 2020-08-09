Две женщины пострадали в опрокинувшемся автомобиле «Ниссан Ноут»

Автомобиль «Ниссан Ноут» съехал с прямого участка трассы «Кола» в кювет, где опрокинулся. Авария произошла утром 8 августа в Суоярвском районе.

По версии дорожной полиции, 53-летний водитель неправильно выбрал скорость и не справился с управлением.

В ДТП пострадали 54-летняя и 64-летняя пассажирки автомобиля. Женщинам была оказана медицинская помощь.

Фото: Госавтоинспекция Карелии