Повреждения Крымского моста показали из космоса

Как выглядел Крымский мост до и после взрыва, показали из космоса.

Компания PlanetScope, осуществляющая спутниковые съемки планеты, в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Роскомнадзора) показала два снимка, кадры сделаны с разницей в один день - 7 и 8 октября. Об этом сообщает «Лента.ру».

На втором снимке видны повреждения моста, над Керченским проливом заметен черный дым.

Утром 8 октября на Крымском мосту, по версии следователей, подорвался грузовой автомобиль. Частично обрушились два пролета, на параллельной железнодорожной ветке загорелись семь цистерн грузового поезда. Движение было приостановлено. По предварительным данным СКР, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они были пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от грузовика. Движение поездов, автобусов и автомобилей удалось восстановить в тот же день. (фото на главной группа «Российские железные дороги "РЖД"»)