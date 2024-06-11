Повалившееся дерево встречает туристов на Онежской набережной

На набережной в Петрозаводске не только проваливается асфальт, но и падают деревья.

По словам горожанина, у дерева сгнила корневая система, оно повалилось на соседнее и только так держится. Ходить стало опасно вблизи причала метеоров рядом со сквериком у памятника Петру Первому.

«Сгнила корневая система дерева. Дерево упало, держится на ветках соседнего. Опасно для людей», - написал автор фото в паблике «Подслушано в Птз». // фото vk.com/podslushanovptz