Потянет ли Петрозаводск хоккейный клуб уровня КХЛ?

Строительство спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена» входило в перечень объектов, которые должны были возвести в рамках федеральной целевой программы развития региона до 2020 года, приуроченных к 100-летию РК. Пандемия внесла, к сожалению, свои коррективы, однако вопрос с республиканской повестки никто не снимал.

Речь шла о строительстве Ледового дворца на Кургане за космическую сумму в три, а то и четыре миллиарда рублей. Но потом у карельского правительства планы выстроились более скромные. Почему?

В Петрозаводске участие в Высшей хоккейной лиге, в Молодежной лиге мы могли бы себе позволить. Например, если замахиваться на объект для КХЛ, то требования к посадочным местам должны быть такие – не менее 5000 мест. Это нереально для Петрозаводска. Для сравнения: в Кондопоге в Ледовом дворце 1850 мест. То есть если в Петрозаводске построить каток на 3000 мест, то это позволит городу иметь команду в Высшей хоккейной лиге, что уже может быть по карману. (Видео)