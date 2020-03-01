Постройневшая Бабкина поделилась секретом своего похудения

Заметно похудевшая Надежда Бабкина поделилась с журналистами секретом стройной фигуры. Артистка резко высказалась о модных диетах в эфире телешоу «Секрет на миллион», назвав их бесполезными, пишет РИА Новости.

Певица рассказала, что играет в спектакле с актрисой Нонной Гришаевой.

«Она видит, что я себя во всем ограничиваю, и говорит мне: 8 и 16, больше не работает ничего»,

- пояснила Бабкина.

Эта система, как пояснила актриса, заключается в том, что на протяжении восьми часов ешь что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь. Бабкина поделилась, что живет в таком режиме три месяца и сбросила 22 килограмма. Она также пояснила, что в течение 16 часов без еды можно пить воду и чай без сахара и конфет.