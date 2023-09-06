Пострадавшим от коллекторов должникам помогут по телефону

В четверг в Карелии пройдет горячая линия для жертв коллекторов.

Бесплатную юридическую помощь смогут получить те, кто столкнулся с неправомерными действиями коллекторов, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Должникам расскажут о правах судебные приставы. Также они подскажут, когда человек может отказаться от общения с кредиторами и коллекторами, какую информацию они должны предоставить должнику и как защитить родных и близких от навязчивых взыскателей.

Звонить предлагают 7 сентября с 9:00 до 16:30 по номеру: (8-814-2) 73-04-13. // фото freepik.com/ jcomp