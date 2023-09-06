Где сегодня косят траву и подстригают кусты, рассказала мэрия

Кондопожское ДРСУ выполняет работы по муниципальному контракту в скверах и парках Петрозаводска. Где сегодня действуют мобильные бригады подрядчика и техника, рассказали в мэрии.

В частности, 6 сентября стригут кусты на проспекте Александра Невского, в скверах Ивана Молчанова и Каменном, на улице Мелентьевой, Лососинском шоссе и в центре.

Убрали неровности покрытия детской площадки на Перевалке, пропололи клумбы в разных районах, собирают и вывозят скошенную траву. // фото: gpointstudio/ freepik.com