Пострадавших от войны жителей Карелии подвергли обидной сегрегации

Те, кто причислял себя к категории «бывшие малолетние узники концлагерей», ровно 20 лет назад столкнулись с несправедливостью и пришли отстаивать свои права на льготы к зданию Пенсионного фонда. Дело в том, что в том году подлинность документа, подтверждающего факт нахождения некоторых из них на оккупированной территории, поставил под сомнение Верховный суд Карелии.

И все, кто считал себя незаконно обиженными малолетними узниками, собрались тогда у ПФ. Их плакаты были обращены к руководству: «Кому верить в стране? Вартановой или нашему президенту?»

Наталья Вартанова (тогдашний управляющий ПФ по РК), узнав о столь многочисленных посетителях пожилого возраста, пригласила всех к себе.

«Ни один законный узник у нас не обижен, – попыталась она объяснить свое видение ситуации. – Все получают то, что положено». Ей возразили: «Путин признал нас узниками и дал нам путинскую тысячу. Сейчас уже человек 25 лишены этой льготы. На каком основании?»

Дело было в терминологии. Если вы законный узник, в вашей судьбе должны были быть отражены – гетто, тюрьмы, концлагерь. Те, кто просто находился на оккупированной территории, этого статуса оказались лишены. Анатолий Титов рассказал: «Я уже два месяца получал эту льготу, а потом пришла мне жалоба из Пенсионного фонда, что, мол, это опровергает решение суда».

«Он должен доказать, что он работал во время войны. Но ведь это ежу понятно – он 1941 года рождения, как он в пеленках мог работать? Суд принял решение, были свидетели, что мы были за колючей проволокой, что был введен комендантский час, что у нас не было медицинской помощи, что малолетние дети были брошены, что родители были угнаны на лесозаготовки. Как они выжили - неизвестно»,

- пояснила родственница Галина Титова, показывая на Анатолия.

Выжившим, спустя много лет, чтобы получить тысячу рублей к мизерной пенсии, приходилось доказывать, что так оно все и было. Искать свидетелей, справки в архивах, ходить между Пенсионным фондом и соцслужбой, а тут еще и суд.

«По-видимому, пересматривая дела, нашли какие-то спорные документы. Понимаете, это же деньги, за которые несет отчет ПФ»,

- сказала Наталья Вартанова.

К сожалению, тех, кто не подходил по каким-то критериям под отчетность, стали называть лже-узниками, что было людям очень обидно. И если суд признает их таковыми, считали общественники, то у пожилых людей, которые в детстве пережили войну, побывали за колючей проволокой, не просто отнимут деньги, которые так много для них значили – их еще и назовут лжецами. И это было самым болезненным моментом.

...

В международный день узников фашизма, который отмечают 11 апреля, в Петрозаводском музее жертв фашизма посмертно медалью за Мужество был награжден создатель этого музея Вадим Николаевич Мизко. Медаль вручили его вдове.

В музее была установлена фотография, которую сделали в 2005 году. На ней Вадим Мизко возлагает цветы к монументу узникам Бухенвальда – концлагеря, где погибли 56 тысяч человек. Бухенвальд и еще несколько лагерей прошел и сам создатель музея жертв фашизма Вадим Мизко.

«Несмотря на такое трудное детство, это отмечают и все немецкие друзья и все вокруг, он не озлобился. Он был очень добрым. Большим добрым Человеком»,

- сказала Вера Мизко, вдова создателя музея. Медаль, которой был награжден ее муж, вручили Вере Мизко. Вадим Николаевич не дожил до 11 апреля, когда отмечают День узников фашизма, совсем немного.

Этот музей Вадим Мизко решил создать, когда появилась организация малолетних узников концлагерей. Более десяти лет он собирал документы, фотографии и видеозаписи, составлял списки узников, похороненных на территории Карелии: «Где-то более тысячи имен содержит этот список. Очень много сюда приезжало родственников».

В фашистских лагерях погибли более 11 миллионов человек. Тем не менее, что больше всего беспокоило сотрудников музея, фашизм остался жив. На фотографиях, которые были сделаны в Петрозаводске в те годы, были тому свидетельства – на стенах антисемитские надписи, свастика.

«Это страшно. Наше общество сейчас больно. Поэтому в этом центре мы сегодня проводим лекции для молодежи, чтобы попытаться искоренить это зло», - сказал председатель петрозаводской еврейской общины Дмитрий Цвибель. Дальше рассказывать об ужасах фашизма пришлось уже без Вадима Мизко. Его детище – музей жертв фашизма будет продолжать работу, обещали родственники и друзья Вадима Николаевича.

Таким было 16 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?