Последний майский день порадует жителей Карелии теплом

В последнюю пятницу мая в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10,+12, днем +22, +24, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, местами до +5, днем +22, +27, местами у водоемов +15, +20 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +24;

В Кондопоге, Сортавале ночью +12, днем +24;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью +12, днем +25;

В Олонце ночью +13, днем +26;

В Пудоже ночью +12, днем +27;

В Суоярви ночью +14, днем +26. // фото «Петрозаводск гвоорит»