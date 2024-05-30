Последний майский день порадует жителей Карелии теплом
В последнюю пятницу мая в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10,+12, днем +22, +24, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, местами до +5, днем +22, +27, местами у водоемов +15, +20 градусов.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +24;
В Кондопоге, Сортавале ночью +12, днем +24;
В Медвежьегорске, Сегеже ночью +12, днем +25;
В Олонце ночью +13, днем +26;
В Пудоже ночью +12, днем +27;
В Суоярви ночью +14, днем +26. // фото «Петрозаводск гвоорит»