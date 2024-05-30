30 мая 2024, 06:30
Погода

До 28 градусов тепла прогнозируют сегодня в Карелии

Лето настало в конце мая. У водоемов чуть-чуть свежее

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +22, +24, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +23, +28, местами у водоемов +16, +21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже днем +22;

В Кондопоге днем +23;

В Олонце днем +27;

В Пудоже днем +25;

В Сортавале днем +24;

В Суоярви днем +26. // фото «Петрозаводск говорит»

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