30 мая 2024, 06:30
До 28 градусов тепла прогнозируют сегодня в Карелии
Лето настало в конце мая. У водоемов чуть-чуть свежее
В Петрозаводске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +22, +24, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +23, +28, местами у водоемов +16, +21.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже днем +22;
В Кондопоге днем +23;
В Олонце днем +27;
В Пудоже днем +25;
В Сортавале днем +24;
В Суоярви днем +26. // фото «Петрозаводск говорит»