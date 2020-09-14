В Карелии не могут вынести приговор по громкому делу

Текст: Георгий Чентемиров

В Петрозаводском городском суде уже второй раз откладывают вынесение приговора по делу Степана Морозова и Сергея Максимова. Первый – предприниматель, второй – бывший замруководителя Госкомимущества. Первого обвиняют в даче, второго, соответственно, – в получении взятки. По версии следствия, экс-чиновник действовал в связке со своим начальником, Денисом Косаревым, который свой срок уже получил.

В этом деле много необычного, даже с поверхностной точки зрения. Так, Морозов уже отсидел почти три года по аналогичному уголовному делу, и более того – с участием тех же людей. Просто два коррупционных эпизода разделили на два уголовных дела. Причем когда предпринимателя Степана Морозова три года назад отправили в колонию, чиновника Дениса Косарева приговорили к условному сроку. Это вызвало колоссальный скандал. Потом, правда, приговор изменили, и Косарев все же попал в колонию.

Идем дальше. Приговор Морозову и Максимову должен был быть оглашен в конце августа. Но судья не вышел из совещательной комнаты, вынесение решения отложили на 14 сентября. В результате Степан Морозов, отсидевший «от звонка до звонка», вышел на свободу. Это дало ему возможность познакомиться с сыном, родившимся, когда предприниматель уже был арестован.

Судьба Максимова и Морозова должна была решиться в понедельник, 14 сентября. Утром журналист портала «Петрозаводск говорит» позвонил в городской суд, чтобы узнать время заседания. Корреспондент услышал нечто необычное: оказалось, судья не стал озвучивать время вынесения приговора. А позже выяснилось, что его снова отложили! «Очень сложное дело», - отметила наша собеседница в суде.

«ПТЗ говорит» поговорил со Степаном Морозовым за два часа до несостоявшегося заседания. Предприниматель был спокоен и готов к любому повороту событий.

– Из-за того, что все это длится три года, у меня уже сформировался иммунитет, – отметил молодой человек. – Я уже провел под стражей 2 года и 10 месяцев, и все это время пытался не пропитаться злобой на окружающий мир. СИЗО не может изменить человека к лучшему. Ты пытаешься проводить время хоть с какой-то пользой, читать книги, но это однозначно не компенсирует ущерб от потери времени.

Время, проведенное на свободе, я не мог посвятить карьере, потому что непонятно, что будет дальше. Поэтому я проводил время с семьей, – сказал бизнесмен.

Степан Морозов утверждает, что еще во время первого уголовного дела не собирался признавать вину, но был вынужден сделать это после месяца в СИЗО.

– Не было никаких предпосылок к тому, что я стану фигурантом уголовного дела. Когда расследование в отношении чиновников только начиналось, у меня не было никаких мыслей скрываться или что-то утаивать, но меня сразу арестовали, ни о чем не спрашивая. Для меня это было очень неожиданно.

Предприниматель утверждает, что минувшие три года многое ему открыли.

– Я старался раскрыть в себе качества, которые позволяли остаться человеком. Я открыл большую любовь к семье, к друзьям. Узнал, что вокруг так много людей, которые меня поддерживают. Мне письма писали совершенно незнакомые люди. Когда жена объявила сбор средств – я ведь был фактически разорен, – такие же незнакомцы стали присылать деньги.

Фото из личного архива

За три года Степан Морозов хорошо узнал не только людей, но и уголовное право.

– Иначе себя не защитить, – поясняет бизнесмен. – Адвокаты… Не хочется никого обидеть, но мне пришлось сменить 15 защитников. С двумя адвокатами я до сих пор сужусь, их поведение будет разбирать комиссия по этике.

Также Морозов судится со следственными органами и УФСИН.

– Меня не били, честно скажу, однако были вещи, которые я считаю очевидными нарушениями. Например, когда в камере площадью 13 квадратных метров содержатся шесть человек… Я даже к столу не мог подойти, чтобы документы уголовного дела почитать.

Первое уголовное дело Степана Морозова рассматривалось в особом порядке (без исследования доказательств). Это произошло потому, что в деле имелась явка с повинной. Морозов признавался в том, что заплатил 350 тысяч за получение кредита от Фонда государственного имущества. Позже предприниматель заявил, что явка написана под давлением следователей и оперативников, а текст ему диктовали следователь и адвокат.

По второму уголовному делу Степану Морозову инкриминируют дачу взятки за то, чтобы получить в аренду, а затем выкупить принадлежавшее государству здание. Здесь предприниматель себя виновным тоже не признает.

– Я отрицаю не только свою причастность к преступлению, но и само его наличие. Не было ни денег, ни покровительства. Откуда взялись суммы взяток, одному богу известно, – говорит мужчина.

Степан Морозов говорит, что и сейчас, находясь на свободе, собирает доказательства своей невиновности – вне зависимости от исхода процесса, впереди его ждут апелляции. Вынесение приговора по делу Максимова и Морозова назначено на 16 сентября. Если его, конечно, снова не перенесут.