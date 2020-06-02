Популярный в России мессенджер атаковали мошенники

Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с очередной мошеннической угрозой. Теперь мошенники воруют аккаунты, привязанные к номеру телефона, пишет «Лента» со ссылкой на Forbes.

«Отмечается, что для входа в аккаунт на новом устройстве пользователи WhatsApp должны ввести специальный код, который приходит им по SMS. Именно этим и воспользовались злоумышленники. Получив доступ к WhatsApp или Facebook кого-либо из знакомых потенциальной жертвы, они отправляли следующее сообщение: «У меня не работают SMS, поэтому я не могу получить код от WhatsApp. Я попросил отправить пароль на твой номер, перешли его, пожалуйста», - сообщает источник.

Таким образом, если человек пересылал данные из SMS, злоумышленники получали доступ к его аккаунту. Некоторые злоумышленники даже начали создавать аккаунты, в которых выдавали себя за представителей WhatsApp и требовали у пользователей выслать им свои пароли.